芝クッション値8.7＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前14.1％、4角14.0％ダートG前7.8％、4角9.5％※金曜午前10時。芝は前日の雨で水分を含んでいるが、おおむね良好なコンディション。内を通った先行馬が有利。ダートは脚抜きが良く、先週に比べて時計が速くなりそう。