DeNA・ビシエドが、ライブBP（実戦形式の打撃練習）で柵越えを含む3安打を放ち強烈なインパクトを残した。第1打席は馬場から右中間二塁打。2打席目は吉野の外寄りの直球を弾丸ライナーで横浜スタジアムの左翼席へ運んだ。橋本からも中前打と快音は止まらず「まだ試合には出ていないけど、状態は上がっている」とうなずいた。9日に来日し、春季キャンプは2軍で調整を続け、26日の全体練習から1軍に合流。28日のオーストラリア