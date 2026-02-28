芝クッション値9・6＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前9・6％、4角9・9％ダートG前12・8％、4角17・2％※金曜午前10時30分。芝は開催が進み、内から4頭分の傷みが目立つ。展開にもよるが、外差しが決まる傾向。ダートは水分を含んで脚抜きがいい。先行力が求められる。