開幕投手最有力候補の巨人・山崎が28日、キャンプ最後の実戦となる韓国・サムスンとの練習試合（沖縄セルラー）に登板する。先発は今季初実戦登板の戸郷の予定で、2番手以降での登板。この日はキャッチボールやノックで汗を流すと「まだまだ実戦は続く。まだまだやることはいっぱいあるんで頑張っていきたい」と話した。