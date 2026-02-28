2年目のシーズンを迎える楽天・宗山が27日に23歳の誕生日を迎え、「WBCは目標の一つなので、次回は文句なしで入れるように」と次回大会の出場を誓った。3月のWBCに出場する侍ジャパンには同学年の中日・金丸と高橋宏が選出。「同い年の選手が活躍するのはうれしかったり、刺激になる部分もある。代表に限らず、もっと若い選手で盛り上げられたら」と闘志を燃やした。この日は改修で左中間が6メートル、右中間が4メートル狭く