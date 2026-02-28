中山メインのオーシャンSは、完全復活したルガルを90という高指数でトップ評価とした。24年に同舞台で行われたG1スプリンターズSを快勝。その後は不振に陥ったが、昨年11月の京阪杯で2着に好走すると、続く阪神CではレコードVを飾り、1年3カ月ぶりの白星を手にした。G1馬が復調し、そのG1を勝った舞台で臨むG3。背負い慣れた58キロなら“横綱相撲”に期待だ。2番手は指数82のレイピア。3番手以下は離れた数値となった。買い目