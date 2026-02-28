日本高野連は27日、第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の第3回運営委員会を大阪市内で開き、開閉会式の司会などを承認した。司会は開会式を八戸聖ウルスラ学院（青森）の榎本杷留（はる）さん（3年）、長崎北陽台の只安遥都（2年）さん、閉会式を椙山女学園（愛知）の吉木碧羽（あおば）さん（2年）が担当。開会式の国歌独唱は聖霊学園（秋田）の鈴木彩花さん（3年）が務める。出場32校が30分間ずつ行う甲子