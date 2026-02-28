ロッテは韓国・斗山との練習試合が雨天中止。先発予定だった小島はスライドせず、28日の西武とのオープン戦（都城コアラのマーチスタジアム）には西野が先発する。開幕カードの前哨戦だが、34歳のベテラン右腕は「まずは自分自身。まだ2月なので」と強調。「でも、こっちが嫌なイメージにならないように、しっかり抑えられたらいいなとは思います」と意気込んだ。