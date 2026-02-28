ヤクルト・池山監督が故障者の再発防止策を徹底させる方針を示した。沖縄・浦添キャンプでは山田と内山が左脇腹を負傷。新人の松下（法大）と石井（NTT東日本）は左太腿裏肉離れ、青柳もキャンプ終盤の左太腿裏の張りで2軍調整になるなど、ケガ人が続出した。「しっかり鍛えて…と思っている。治ったから1軍へという考えはあまりない」と性急な復帰には慎重な姿勢で「（野手は）2軍で3連戦スタメンで守って体が大丈夫という