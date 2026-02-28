俳優の柄本佑（39）、渡辺謙（66）、なにわ男子の長尾謙杜（23）らが27日、都内で映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志）の初日舞台あいさつに登壇した。江戸時代の芝居小屋で起きたあだ討ちの真相に迫るミステリー。主演の柄本は「新しい時代劇を見て驚いたでしょ。時代劇というジャンルを超えて、本当に楽しい映画になったと思う。皆さんの力でこの映画を成長させてほしい」とアピール。長尾は女形の姿が大反響を呼び「僕は