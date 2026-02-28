俳優の堺雅人（52）が17年ぶりに舞台に出演する。10月に東京・渋谷のパルコ劇場で上演される主演作「スリーゴースト」で、英作家サイモン・スティーブンス氏が書き下ろした新作。27日に都内で製作発表会見が開かれ、堺は「新しい遊びに交ぜてもらう子供のような気持ち。とにかくワクワクしています」と目を輝かせた。2009年の「蛮幽鬼」以来の舞台。司会を務めた元フジテレビの笠井信輔アナウンサー（62）に「せりふ覚えとか、