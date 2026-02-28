「令和の天覧アーチ」はこの男だ！WBC1次ラウンドの主催者は27日、3月8日の日本代表―オーストラリア戦（東京ドーム）を天皇陛下が観戦されると発表した。巨人・長嶋茂雄が、サヨナラ弾を放った伝説の天覧試合から67年。伝道師として後を継ぐ存在でもある大谷翔平投手（31）は「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・中日戦前の打撃練習で、11本の柵越えを放ち、歴史的一戦への予行演習を済ませた。打球が高々と舞い上