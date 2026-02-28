西武・松本が、28日のロッテとのオープン戦（都城）で先発する。0勝に終わった昨季からの挽回を期し「短いイニングだと思うので、1球目から自分の球を投げていきたい」と意気込んだ。26日にはブルペンで傾斜を意識しながら約50球を投げて調整。8年目29歳でオフには例年よりも早くブルペン入りするなど準備を進め、「まずは対打者を抑えることを考えて臨みたい」と先発ローテーション入りへ闘志を燃やしている。