芝クッション値9.7＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前13.4％、4角13.5％ダートG前11.7％、4角12.2％※金曜午前10時30分。洋芝の生育にふぞろいな箇所が部分的に見られるが、全体的に良好。先行有利の見立て。ダートは金曜正午発表が重。含水率は高め、前優勢になるか。