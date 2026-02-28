◇侍ジャパン壮行試合中日−日本（2026年2月28日バンテリンD）28日の中日戦には昨季沢村賞に輝いた伊藤が先発する。23年前回大会は救援で奮闘。「いつも通りの入りで、自分の現在地を確認しながら抑えることを考えたい」と意気込んだ。大谷とも触れ合い「いつ投げるの？」と聞かれるなど軽めの会話もしたという。投手陣に故障者が出ている現状にも「いるメンバーでやるしかない。前回も凄くいいチームだったけど、今回も