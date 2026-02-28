来月から調教師に転身する藤岡佑介（39）は阪神で現役最後の騎乗を迎える。メイン11Rハピは重賞で5度の馬券絡みがある実績馬。22年レパードS（3着）以来、久々に手綱を取る。ラストとなる12Rダノンキラウェアは惜敗続きがもどかしい。スカッと決めて締めくくるか。その後、午後4時35分ごろからウイナーズサークルで引退式を開催。その模様はYouTube「JRA公式チャンネル」でライブ配信される。