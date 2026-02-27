道の駅の特徴 道の駅がある清川村は神奈川県の北西部に位置し、県唯一の村である。山間の自然豊かなのどかな地域で、県内自治体では最も人口が少ない。東名高速の東京インターから約50km、時間が約1時間と、東京都から一番近い村でもある。村では毎年8月に、江戸時代天保のころから昭和初期にかけて煤ヶ谷地区で行われていた、雨乞いの儀式を再現した「青龍祭」が行われる。青龍太鼓の連打の中、カヤや竹で製作した雄雌2頭