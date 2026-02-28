日産スカイライン GT-R（BNR34）をモチーフにした3Dキーリングが、一般販売を開始しました。メタル素材ならではの重厚感に、限定生産のシリアル仕様を組み合わせたコレクション性の高いアイテムです。クルマ好きの毎日使いはもちろん、ギフト需要にも刺さる仕上がりとして注目を集めています！ CAMSHOP.JP「日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング」 販売開始日：2026年2月23日限定数：5,000個素材