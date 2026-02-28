京阪沿線でスポーツ観戦と館内回遊をまとめて楽しめる連携企画が実施されます。くずはモールの大型ビジョンで大阪ブルテオンのアウェイ戦を観覧できる2日間です。試合観戦に加えてスタンプラリーやグッズ販売もそろい、駅前で過ごす週末のおでかけ先として注目です！ 京阪グループ「大阪ブルテオン連携パブリックビューイング」 開催日：2026年3月21日（土）、3月22日（日）会場：くずはモール南館ヒ