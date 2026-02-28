Makuakeで支援総額835万円を突破した64チタン箸「蒼律」が注目を集めています。毎日の食事で起こりやすい「掴みにくさ」に対し、箸先形状と加工精度を数値から見直したプロダクトです。深い蒼の発色と操作性を両立した一本として、公開終了までの動きが気になるプロジェクトです！ Everflow「64チタン箸 蒼律 -SORITSU-」 販売先：Makuake販売終了：2026年2月27日（金）21:59定価：12,000円（税込）Ma