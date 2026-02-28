日本サッカー協会は２７日、６月開幕のＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表がメキシコのモンテレイで事前合宿を行い、大会期間中は米テネシー州ナッシュビルを練習拠点にすると発表した。２カ所とも各国のプロサッカーリーグに所属するクラブの練習拠点になっている。ともに天然芝ピッチが２面あり、ロッカールームやジムなどを完備。ナッシュビルの拠点ではプール、サウナなども用意され、施設面の充実ぶりがうかがえる。日