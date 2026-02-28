気象台は、午前5時18分に、波浪警報を根室市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・根室市に発表 28日05:18時点根室地方では、28日昼前から28日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市阿寒□なだれ注意報28日にかけて注意■根室市□波浪警報【発表】28日昼前から28日夕方にかけて警戒予想最大波高6m■標茶町□なだれ注意報28日にかけて注意■弟子屈町□なだれ注意報2