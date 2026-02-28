リウの黄金に輝くヘアスタイルは、このミラノ・コルティナ冬季五輪でも小さくない話題となった(C)Getty Imagesリウが突き付けた1点の要求とは？氷上をのびのびと滑る軽やかな演技でジャッジの眼をくぎ付けにし、はつらつとした振る舞いが大衆の関心を惹いた。この2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダリストとなったアリサ・リウ（米国）だ。【動画】「みんなのプリンセス」アリ