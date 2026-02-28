３月１日に開催される東京マラソンの招待選手会見が２７日、都内で行われた。男子は、昨年１２月のバレンシア・マラソンで２時間４分５５秒の日本新記録を樹立した大迫傑（３４）＝リーニン＝と、前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝の新旧日本記録保持者が激突。切磋琢磨（せっさたくま）する２人が意気込みを語った。３４歳で日本のトップに返り咲いた大迫は「非常に良い状態」と話しつつ「マラソンはふたを開