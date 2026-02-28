◇侍ジャパン壮行試合日本5ー3中日（2026年2月27日バンテリンD）大谷と同じ組でフリー打撃を行った鈴木と吉田も、負けじと快音を響かせ、スタンドのファンを沸かせた。25日の合流後、初めてフリー打撃を行った鈴木は21スイングで5本の柵越え。弾丸ライナーの左翼ポール直撃弾など、鋭い打球を連発した。前回大会は故障で離脱しているだけに前日の会見では「そのために頑張ってきたというのもある。気持ちも高ぶっている