◇侍ジャパン壮行試合中日−日本（2026年2月28日バンテリンD）菊池が異例の「スタンド走」を行った。グラウンドで中日が練習していた午後3時半過ぎ、バンテリンドームのスタンドの外周通路などを使ってランニングを開始。時計回りにぐるりと5周走った。メニューは30分の予定で、開門が近づいたためにその後はグラウンドのポール間を激走。有酸素運動でたっぷりと汗をかいていた。菊池は22日にチームに合流。25日にはライ