「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２−１福岡」（２７日、ノエビアスタジアム神戸）西で神戸は福岡に２−１で競り勝ち、勝ち点を８に伸ばした。福岡は同２。京都は広島に２−１で逆転勝ちし、勝ち点９とした。広島は同８。東は町田が千葉を２−１で退け、勝ち点９。千葉は同２。神戸のＭＦ武藤は高々と人さし指を突き上げた。今季２得点目となる値千金の先制ゴールでチームを勝利に導いた。相手のレッドカードによって、