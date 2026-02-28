◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）ロッテのエース右腕・種市が、らしさ全開の快投で周囲の不安をぬぐった。４点リードの４回から２番手で登板。初球にいきなり１５５キロをマークし、力のある直球と自慢のスプリットで押しまくった。上林を二ゴロ、続く細川を空振り三振に斬り、最後はボスラーを自己最速タイとなる１５６キロ直球で一ゴロに仕留めた。一塁ベースカバーで