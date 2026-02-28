巨人の中川皓太投手（３２）が２７日、残り２戦となった宮崎での対外試合登板へ意欲を見せた。実戦初登板を予定していたこの日の２軍練習試合・ＷＢＣチェコ代表戦（ひむか）は天候不良のため中止。「天気の関係もあるけれど、残り２試合のどちらかで投げられたら」と、ＷＢＣ強化試合として行われる３月２日のチェコ代表戦（サンマリン宮崎）、３日のオーストラリア代表戦（同）での登板を見据えた。「（キャンプの）中盤くらい