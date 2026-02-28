メジャーリーグ史上３番目に多い５１６３試合をジャッジしたブルース・フローミング元審判が８６歳で死去した、と米大リーグ公式サイトが２７日（日本時間２８日）、ＡＰ通信の情報を伝えた。フローミング氏は１９７１年にメジャー審判員に昇格し２００７年まで３７シーズン連続でメジャーリーグの審判を務め、通算１１試合のノーヒットノーランに立ち会い、１９８１年にノーラン・ライアンの当時のメジャー新記録となる５度目