メッツが３月２６日（日本時間２７日）、パイレーツとの開幕戦に１月にブルワーズから移籍してきたフレディ・ペラルタ投手（２９）を起用すると発表した。米大リーグ公式サイトが伝えた。ペラルタは昨季、ブルワーズで３３試合に登板し１７勝６敗、防御率２・７０。リーグ最多勝となった右腕。メッツの先発ローテーション候補にはマクリーン、マナイア、ホームズ、ピーターソン、千賀らがそろう中でメンドサ監督は「彼を獲得し