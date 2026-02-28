ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表合流までのフロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で、”一次キャンプ”を打ち上げた。チームのレイズ戦遠征メンバーから外れ、居残り練習。室内打撃ゲージや守備練習などで汗を流し、フリー打撃では３３スイングで５本の柵越え。きょう２８日（同３月１日）に当地を離れ、一路、日本へ。侍ジャパンと合