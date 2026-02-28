◇侍ジャパン壮行試合中日−日本（2026年2月28日バンテリンD）バンテリンドーム周辺は試合開始前から多くのファンが集まり、大谷を乗せたバスが到着した午後3時ごろには600人ほどが待ち受けた。隣接する駐車場にコーンが並べられて設営された公式グッズショップは大行列。警備員も増員され、試合開始は午後7時ながら午前中から侍ジャパンのユニホームを着たファンもいた。テレビカメラ8台も球場入りを待ち受け、練習中も