阪神の新外国人選手、イーストン・ルーカス投手（29）とキャム・ディベイニー内野手（28）がスペシャル対談を行った。日米の違いや、キャンプ中の秘話も披露。大浴場の湯船で語り合った“陽キャ”の2人は、プレーはもちろん、密な連係でチームを優勝に導くことを誓った。（取材・構成＝倉世古洋平、山手あかり）ルーカス（以下L）日本とアメリカではキャンプに違いがあるよね。まず、日本人投手の投げる量にびっくりしたね