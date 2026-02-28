阪神は27日、23年に脳腫瘍で亡くなったOBの横田慎太郎さん（享年28）の功績と、その精神を後世に伝えるため、SGL尼崎の室内練習場内、打撃レーン横に顕彰プレートを設置した。同プレートには、入団年から1軍初出場、初安打、最終出場の試合日とともに、生前に横田さんが残した言葉が記された。写真は引退試合で「奇跡のバックホーム」を披露した19年9月26日のウエスタン・リーグ、ソフトバンク戦のものを使用している。ドラ