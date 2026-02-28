昨年１１月に火災で亡くなった歌舞伎俳優・片岡亀蔵さんをしのぶ「片岡亀蔵丈お別れの会」が２７日、東京・帝国ホテルで営まれた。八代目尾上菊五郎（４８）、中村勘九郎（４４）、市川中車（６０）、松本幸四郎（５３）ら歌舞伎仲間を始め、約１０００人が献花に訪れ、別れを惜しんだ。祭壇はグリーンを基調に亀の甲羅をイメージして４０００本の花が並びんだ。中央では生前の人柄を表す優しい笑みをたたえる亀蔵さんの遺影が