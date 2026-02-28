阪神・村上は、藤川監督の開幕投手指名に、完投で応える。大役発表を受け、「今年が始まる試合。勝ってチームに勢いをつけられるように」と力を込めた。「昨年は9回あと1アウトで降りてしまったので。しっかり今年は投げ切れるように」昨年はマツダスタジアムで行われた3月28日の広島戦で自身初の開幕投手を任され、8回2/3を4安打無失点で白星。チーム、個人ともに好スタートとなる1勝だったものの、今年は最後まで全うする