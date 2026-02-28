阪神・町田が1軍の全体練習に合流し、フリー打撃などで順調な回復ぶりを見せた。昨年10月中旬のフェニックス・リーグ中に左人さし指を骨折し、今月14日の中日との2軍練習試合で実戦復帰。約4カ月のリハビリ期間を「ケガしない体づくりとトレーニングの仕方を学べた」と振り返った。オープン戦出場へ向けて「試合に出た時に結果を出せるように練習でしっかり準備したい」とアピールを誓った。