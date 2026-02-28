阪神・村上頌樹投手（２７）が２年連続の開幕投手を務めることが２７日、昨年に続いて藤川球児監督（４５）からサプライズ発表された。３月２７日の巨人戦（東京ド）で先発予定。開幕白星から史上最速リーグＶを成し遂げた昨季の再現を誓った。昨年３月２８日に行われた広島との開幕戦（マツダ）では８回２／３を無失点で勝利も、完封目前で降板していただけに、リベンジを狙う。以下は、藤川監督の主な一問一答。◇◇