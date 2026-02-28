阪神・藤川球児監督（45）が27日、3月27日の巨人との開幕戦（東京ドーム）の先発投手に2年続けて村上頌樹投手（27）を指名した。坂本誠志郎捕手（32）の開幕マスクも公表。甲子園球場での全体練習中に、サプライズで村上とツーショットで記者会見を行った。最多勝、最多奪三振、勝率第1位、ベストナインなど、タイトルを総なめした前年の通達方法を完全踏襲し、2リーグ制以降では球団初となる連覇に向けて験担ぎした。正午前、