阪神の小幡竜平内野手（２５）が２７日、甲子園での練習でフリー打撃中に右翼の守備に就いた。フライやゴロの捕球に加え、クッションボールの対応などを、筒井外野守備走塁コーチの助言を受けながら確認。本職の遊撃が基本線ながらチームの有事、出場機会増に備え可能性を探っていく。見慣れぬ光景だった。打撃練習を終えた小幡が、外野グラブで右翼に走る。甲子園球場特有の浜風が吹く中、白球の軌道を確認しながら追った。本