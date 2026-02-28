◇侍ジャパン壮行試合日本5ー3中日（2026年2月27日バンテリンD）試合前の声出しはWBC2大会連続出場で、今回の野手最年長35歳の中村悠が務めた。前回大会で米国との決勝戦で大谷が行った「伝説のスピーチ」を引用。「最後に一つだけ。憧れるのをやめましょう。いいですか！さあ、行こう！」と締めた。試合には7回の守りから途中出場し、1打数無安打1四球だった。