松葉づえをついた状態でも、石井は既に次を見据えていた。「選択肢として一つしかない。復帰に向けて頑張るだけ」。左アキレス腱を断裂し、手術を経てSGL尼崎でリハビリを開始。報道陣の取材に応じ、言葉に力を込めた。侍ジャパン合宿が目前に迫った11日の紅白戦で、自身を襲った悪夢。代表戦どころか、今季の復帰すら危ぶまれる状況となっても、気落ちした様子は少しも見せなかった。「（当初）コメントを出した時は、なかな