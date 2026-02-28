◇侍ジャパン壮行試合日本5ー3中日（2026年2月27日バンテリンD）大谷らメジャー組3人のフリー打撃に合わせて、選手らが打撃ケージ裏に集結。小園は正座し、森下、近藤、周東らは顔を見合わせながら驚きの表情を見せた。中日ナインもベンチで見守る注目の中で、打撃投手を務めた亀井外野守備・走塁コーチは「（プロ生活）22年間で一番緊張した」と苦笑い。遊撃から井端監督と見ていた源田は「2人で“凄いな”って」と話し