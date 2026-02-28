日本野球機構（ＮＰＢ）は２７日、今季から運用を開始する「リプレーセンター」の概要説明を行った。３月１日の中日−ＤｅＮＡのオープン戦から試験運用を実施する。各球場のビデオ検証を一括して行うため機構内に設置されたもので、１軍審判員２人と映像操作担当のオペレーターが待機する。判定に対するリクエストがあった場合は、審判員２人が映像を検証し、結果を現地の責任審判員にヘッドセットを通じて伝える。セ・リー