もうすぐ春の訪れを感じさせる、ひな祭りです。桃の花やひな人形、ちらし寿司には、女の子の健やかな成長を願う家族の思いが込められています。しかし、そのお祝いが、ときに家族の価値観や過去の記憶を浮き彫りにし、思わぬすれ違いを生むこともあるようです。エピソード1：「娘のひな祭りなのに！」突然の義母襲来！おもてなしを巡る夫婦の亀裂1歳になったばかりの娘を育てるAさんは、昨年の初節句フィーバーを苦々しく思い出し