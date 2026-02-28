◇侍ジャパン壮行試合日本5ー3中日（2026年2月27日バンテリンD）中日との2試合は規定により出場できない大谷は試合をベンチから見守った。佐藤輝、佐々木が本塁打を打った時などは笑顔でハイタッチをするなど祝福。5回終了後、鈴木と吉田、菅野の大リーガー陣で球場を後にした。試合後は自身のインスタグラムを更新。ロッカーに座った牧が1人でさまざまな表情を浮かべる動画を投稿し「ナイスゲーム」と書き込んだ。