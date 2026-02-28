阪神の藤川球児監督（４５）が２７日、甲子園球場で非公開練習を行った。午前１１時前からは取材記者、カメラマンを含む報道陣だけではなく、甲子園歴史館を訪れた人が入れるオーロラビジョン前のスペース「バックスクリーンビュー」も閉鎖。“球児のカーテン”でサインプレーを確認した。アップ、キャッチボール後に約４０分。これまでもキャンプ中にドーム球場を閉鎖したことや、甲子園では隣接する室内練習場で実施すること