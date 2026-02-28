◇侍ジャパン壮行試合日本5ー3中日（2026年2月27日バンテリンD）今回の侍ジャパン選出後初登板の種市は、直球とスプリットのみで3者凡退に抑えた。4回から2番手で登板し、初球で155キロを計測。最速156キロで、11球中、6球投げた直球は全て154キロ以上をマークし「今日は本当に納得できる真っすぐだった。海外選手は一発があるので三振率を上げられるように」と胸を張った。救援陣は松井、平良、石井が出場辞退。ロッテ