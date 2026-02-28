ヤクルト・池山監督は２７日、キャンプ中に故障で離脱した選手の復帰条件に関し「２軍でも３連戦をスタメンで守って、体が大丈夫といったところで２軍監督の推薦をもらうような形を取りたい」と方針を示した。山田、ドラフト１位・松下（法大）、内山と主力選手が２軍調整中だが「治ったから１軍へ、という考えはあまりなくて。けがをぶり返さない強い体を作って、推薦待ちしてほしい」と慎重な姿勢で対応していくという。